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أسباب تجبرك على تناول الحلبة يوميا

الأحد 30 يناير 2022 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسباب تجبرك على تناول الحلبة يوميا



وكالات / سما /

الحلبة من النباتات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة والمهمة للجسم، فالفيتامينات والمعادن التي تتوفر بها تعد كنز كبير للجسم.

فالحلبة غنية بفيتامين ب وأ، والبروتين، والحديد، والكالسيوم والمغنسيوم، والفسفور والزنك والبوتاسيوم، والصوديوم والنحاس، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية للحلبة وذلك وفقا لموقع " healthline".

-تساعد في علاج وتقليل فرص الشعور بالتهاب الأعصاب وألمها.

-تعد علاج جيد لمرضي الأنيميا، لأنها تساهم بشكل كبير في زيادة نسبته بالدم بسبب أنها تحتوي علي الحديد وفيتامين ب.

-الحلبة مفيدة جدا لصحة القلب، وتقلل فرص الإصابة بأمراضه المختلفة، فهي تقلل الإصابة بانسداد شرايين القلب.

-الحلبة تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، والجهاز المناعي.

-تحتوي الحلبة علي نسبة عالية من الكالسيوم، وهذا الأمر يجعلها من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم في تقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام، ولذا فتناولك لها يحمي الجسم وعظامه.

- الحلبة تحتوي علي خصائص غذائية تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة ضغط الدم والحد من تعرضه لأي مضاعفات صحية مرتبطة به.

#الحلبة #الجسم #الصحة #الجهاز المناعي

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