  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقمع وقفة تضامنية مع النقب في الخان الأحمر

الأحد 30 يناير 2022 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقمع وقفة تضامنية مع النقب في الخان الأحمر



القدس المحتلة / سما /

 قمعت قوات الاحتلال ظهر اليوم الأحد، وقفة تضامنية في الخان الأحمر جاءت تضامنا مع أهالي النقب ضد اقتلاع أراضيهم وبيوتهم وقراهم.

و اعتدت قوات الاحتلال على المتضامنين المشاركين في الوقفة ومن ضمنهم اعضاء اللجنة المركزية واللجان الشعبية ووزير مقاومة الجدار مؤيد شعبان وصحفيين والقوى الوطنية والاسلامية وأهالي الخان الأحمر.

وأطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع على المشاركين في الوقفة التضامنية ما أدى الى وقوع حالات اختناق.

وأدّى المشاركون صلاة الظهر في الخان الأحمر، في ظل محاصرة قوات الاحتلال لهم ووصول تعزيزات عسكرية.

كما أغلقت قوات الاحتلال الطرق المؤدية الى الخان الأحمر.

الأكثر قراءة اليوم

من هو الهارب الأمني الخطير من سجن الأمن الداخلي بغزة؟

هكذا سيخوض الجيش الاسرائيلي الحرب القادمة مع غزة..

واشنطن ترد على ما نشره الاعلام الاسرائيلي بشأن "رواتب الأسرى"

صور: صيادو غزة يحظون بصيد وفير بعد انحسار المنخفض الجوي

صحيفة ألمانية تكشف تورط أمير سعودي في التجسس على مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس

الكويت تصدر قرارا هاما بخصوص الوافدين..ماذا بشأن الفلسطينيين ؟

رئيس أوكرانيا يهاجم الغرب: كفوا عن بث الذعر! تصريحاتكم تلحق الضرر بنا

الأخبار الرئيسية

61f661c44236044cf8464441

كابتن طائرة الرئيس الإسرائيلي: انظروا نحن نحلق فوق السعودية! إنها لحظة تاريخية (فيديو)

p

لهذا السبب .. الجبهة الشعبية تعلن مقاطعتها لدورة المجلس المركزي

الصحة: 7 حالات وفاة و 1345 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

61f64c44423604790627a928

في أول زيارة من نوعها.. صور : الرئيس الإسرائيلي يصل إلى الإمارات

وصفته بالخاص والسري.. صحيفة عبرية تكشف: هذا ما طلبه أبو مازن من غانتس خلال اجتماعهما الأخير

الاتصالات الفلسطينية