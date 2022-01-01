الاحتلال يقمع وقفة تضامنية مع النقب في الخان الأحمر

القدس المحتلة / سما /

قمعت قوات الاحتلال ظهر اليوم الأحد، وقفة تضامنية في الخان الأحمر جاءت تضامنا مع أهالي النقب ضد اقتلاع أراضيهم وبيوتهم وقراهم.

و اعتدت قوات الاحتلال على المتضامنين المشاركين في الوقفة ومن ضمنهم اعضاء اللجنة المركزية واللجان الشعبية ووزير مقاومة الجدار مؤيد شعبان وصحفيين والقوى الوطنية والاسلامية وأهالي الخان الأحمر.

وأطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع على المشاركين في الوقفة التضامنية ما أدى الى وقوع حالات اختناق.

وأدّى المشاركون صلاة الظهر في الخان الأحمر، في ظل محاصرة قوات الاحتلال لهم ووصول تعزيزات عسكرية.

كما أغلقت قوات الاحتلال الطرق المؤدية الى الخان الأحمر.