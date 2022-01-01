حماس تدعو لتكثيف الفعل الشعبي لمواجهات سياسات الاحتلال بالنقب

غزة/ سما /

دعت حركة حماس، اليوم الأحد، إلى تكثيف الفعل الشعبي والميداني في كل الساحات للضغط على الاحتلال لإنهاء معاناة أهالي النقب في الداخل المحتل.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي، إن استمرار الإسناد الشعبي والوطني والمؤسساتي من كل مكونات شعبنا وفصائله وقواه لأهلنا في النقب وتعزيز صمودهم واجب علينا جميعًا.

واعتبر أن ممارسات الاحتلال بحق أهالي النقب “عنصرية متطرفة واستهداف للهوية والوجود الفلسطيني، وضمن سياسة العدوان الإسرائيلي الشامل على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا”. كما قال.

وأكد على حق أهالي النقب في التمسك بحقوقهم ومقاومة الاحتلال وبكل الطرق، مشيدًا بصمودهم وثباتهم وتضحياتهم في الدفاع عن أرضهم ومواجهة العدوان.