تقنية "واي فاي" جديدة بسرعات خيالية.. تعرف إلى مميزاتها

وكالات / سما /

كشفت شركة تايوانية عن طرحها "واي فاي 7"، خلال عرض توضيحي، بسرعات تصل إلى 40 غيغابت/الثانية، ما يمهد الطريق لتكنولوجيا الشبكة اللاسلكية للدخول إلى الأجهزة المنزلية والمؤسسات على حد سواء بداية العام المقبل.

وتعرض شركة "ميديا تك" حاليا عرضين تجريبيين لشبكة "واي فاي 7" للعملاء الرئيسيين والمتعاونين في الصناعة، لإثبات السرعات الفائقة للتكنولوجيا والإرسال بزمن انتقال منخفض.

قال آلان هسو، نائب رئيس الشركة والمدير العام لأعمال الاتصال الذكي في الشركة إن "تقنية الواي فاي 7 ستكون تقنية Wi-Fi العمود الفقري للشبكات المنزلية والمكتبية والصناعية، وتوفر اتصالا سلسا لكل شيء بدءا من تطبيقات AR / VR متعددة اللاعبين إلى الألعاب السحابية ومكالمات 4K إلى البث بدقة 8K وما بعدها".

ويكشف العرض التوضيحي لشركة "ميديا تك" كيف يمكن لتقنية "الواي فاي" الخاصة بها تحقيق أقصى سرعة محددة بواسطة IEEE 802.11be وتوضح تقنية التشغيل متعدد الارتباطات "MLO".

تقوم تقنية "MLO" بتجميع قنوات متعددة على نطاقات ترددات مختلفة في نفس الوقت لتسليط الضوء على كيفية استمرار تدفق حركة مرور الشبكة بسلاسة حتى في حالة وجود تداخل أو ازدحام في النطاقات.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة، فإن هذه التقنية ستكون ضرورية لتقديم تدفق فيديو وألعاب أسرع وأكثر موثوقية، وأي شيء آخر يتطلب إنتاجية ثابتة ومستدامة.

كما قال نائب رئيس المجموعة ماريو موراليس إن "التطورات والميزات الجديدة مثل التشغيل متعدد الروابط (MLO) ستجعل واي فاي 7 جذابة للغاية للأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الاستهلاكية والصناعات العمودية مثل البيع بالتجزئة والصناعات، حيث يبدأ مقدمو الخدمات في نشر مجموعة واسعة من النقاط الفعالة عبر قطاعات السوق هذه".

ويعد "واي فاي 7" فريدا من حيث أنه يوفر إمكانات جديدة تماما في جميع الأطياف المتاحة لاستخدامات "الواي فاي"، بما في ذلك 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز و6 جيجا هرتز. كما ستوفر هذه الخدمة سرعات أسرع بمقدار 2.4 مرة من "واي فاي 7".

ومن المتوقع أن تصل المنتجات المزودة بشبكة "واي فاي 7" إلى السوق اعتبارا من عام 2023.