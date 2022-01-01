هاتف أندرويد بسعر 70 يورو يحمل كاميرات بمواصفات جيدة وعمليّة

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كما جرت العادة في السنوات السابقة أطلقت Tecno هذا العام أيضا هاتفا رخيص الثمن مجهزا بكاميرات ومواصفات جيدة.

ويأتي هاتف Tecno Pop 5X الأحدث بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (166/75.9/8.5) ملم، وزنه 150 غ.

وحصل على شاشة IPS LCD بمقاس 6.52 بوصة، أبعادها "20:9"، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام تشغيل Android 10، ومعالج Unisoc SC9832E، ومعالج رسوميات Mali-T820 MP1، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذواكر داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وحصل على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (8+8) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته Tecno بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.