الصحة الاسرائيلية : 45,258 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القدس المحتلة / سما /

افادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأحد، بارتفاع عدد مرضى كورونا في حالة خطيرة إلى 1069 مريضا، لكن معامل تناقل العدوى انخفض إلى 0.95.

وشُخصت، أمس، 45,258 إصابة جديدة بفيروس كورونا. ويبلغ عدد مرضى كورونا النشطين حاليا 461,929. وبين المرضى في حالة خطيرة، 241 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي.

ويرقد في المستشفيات 2647 مريضا بكورونا، بينهم 280 بحالة متوسطة، بينما جاءت إصابة 460,580 شخصا طفيفة. وارتفعت حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس إلى 8658 منذ بداية الجائحة.

ويتواجد 138,016 شخصا في حجر صحي حاليا. وأصيب بالفيروس 2,774,177 شخصا منذ بداية الجائحة، كذلك دخل إلى حجر صحي 7,237,977 شخصا منذ بداية الجائحة، وقسم منهم دخل للحجر الصحي أكثر من مرة.