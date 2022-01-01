  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الصحة الاسرائيلية : 45,258 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 30 يناير 2022 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الاسرائيلية : 45,258 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القدس المحتلة / سما /

افادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأحد، بارتفاع عدد مرضى كورونا في حالة خطيرة إلى 1069 مريضا، لكن معامل تناقل العدوى انخفض إلى 0.95.

وشُخصت، أمس، 45,258 إصابة جديدة بفيروس كورونا. ويبلغ عدد مرضى كورونا النشطين حاليا 461,929. وبين المرضى في حالة خطيرة، 241 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي.

ويرقد في المستشفيات 2647 مريضا بكورونا، بينهم 280 بحالة متوسطة، بينما جاءت إصابة 460,580 شخصا طفيفة. وارتفعت حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس إلى 8658 منذ بداية الجائحة.

ويتواجد 138,016 شخصا في حجر صحي حاليا. وأصيب بالفيروس 2,774,177 شخصا منذ بداية الجائحة، كذلك دخل إلى حجر صحي 7,237,977 شخصا منذ بداية الجائحة، وقسم منهم دخل للحجر الصحي أكثر من مرة.

الأكثر قراءة اليوم

من هو الهارب الأمني الخطير من سجن الأمن الداخلي بغزة؟

هكذا سيخوض الجيش الاسرائيلي الحرب القادمة مع غزة..

واشنطن ترد على ما نشره الاعلام الاسرائيلي بشأن "رواتب الأسرى"

صور: صيادو غزة يحظون بصيد وفير بعد انحسار المنخفض الجوي

صحيفة ألمانية تكشف تورط أمير سعودي في التجسس على مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس

الكويت تصدر قرارا هاما بخصوص الوافدين..ماذا بشأن الفلسطينيين ؟

رئيس أوكرانيا يهاجم الغرب: كفوا عن بث الذعر! تصريحاتكم تلحق الضرر بنا

الأخبار الرئيسية

61f661c44236044cf8464441

كابتن طائرة الرئيس الإسرائيلي: انظروا نحن نحلق فوق السعودية! إنها لحظة تاريخية (فيديو)

p

لهذا السبب .. الجبهة الشعبية تعلن مقاطعتها لدورة المجلس المركزي

الصحة: 7 حالات وفاة و 1345 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

61f64c44423604790627a928

في أول زيارة من نوعها.. صور : الرئيس الإسرائيلي يصل إلى الإمارات

وصفته بالخاص والسري.. صحيفة عبرية تكشف: هذا ما طلبه أبو مازن من غانتس خلال اجتماعهما الأخير

الاتصالات الفلسطينية