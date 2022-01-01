كابتن طائرة الرئيس الإسرائيلي: انظروا نحن نحلق فوق السعودية! إنها لحظة تاريخية (فيديو)

القدس المحتلة / سما /

أفاد مكتب الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بأن الطائرة التي أقلته نحو الإمارات، مرت فوق الأجواء السعودية.

وفي طريقها إلى الإمارات، حلقت طائرة الرئيس فوق المملكة العربية السعودية، وقال الطيار للركاب: "نحن الآن فوق المملكة العربية السعودية..نحن نصنع التاريخ! سنطير قريبا فوق العاصمة"، فيما دخل الرئيس قمرة القيادة، ونظر إلى الأراضي السعودية، وقال: "بدون شك..إنها حقا لحظة مؤثرة للغاية".

ووصل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ اليوم الأحد إلى أبو ظبي في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي لدولة الإمارات.