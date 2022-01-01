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ارتفاع في أسعار الوقود فجر الثلاثاء

الأحد 30 يناير 2022 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع في أسعار الوقود فجر الثلاثاء



القدس المحتلة / سما /

ترتفع أسعار الوقود في اسرائيل، فجر بعد غد الثلاثاء الأول من شهر شباط/ فبراير 2022، إثر ارتفاع أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية.

وسيبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 6.71 شيكل، وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة لقاء كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

يذكر أن أسعار الوقود في اسرائيل تُحدد بموجب أسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إلى ذلك مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

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