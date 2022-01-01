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الاقتصاد بغزة : أزمة غاز الطهي في طريقها للحل

الأحد 30 يناير 2022 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة : أزمة غاز الطهي في طريقها للحل



غزة/ سما /

قال الناطق باسم وزارة الاقتصاد في غزة عبد الفتاح أبو موسى، إن أزمة نقص غاز الطهي في طريقها للحل خلال الأيام القليلة القادمة.

وذكر أنه خلال الأيام الماضية تم ادخال كميات من غاز الطهي إلى قطاع غزة تقدر بنحو 650 طن، وهي من شأنها المساعدة في حل أزمة نقص كميات الغاز الموجودة في القطاع.

وِأشار إلى أن الهيئة العامة للبترول أبلغت وزارة الاقتصاد بأن الأزمة في طريقها للحل بعد إدخل الكميات السابقة، وإذا ما تم ادخال كميات الغاز بمعدلها الطبيعي هذه الأيام، لسد الحاجة والطلب من قبل المواطنين.

وأكد أبو موسى أن الوزارة تعمل على متابعة ما يتم إدخاله من كميات غاز الطهي للقطاع، وتراقب عمليات توزيع الغاز بالعدل للمواطنين بحيث لا يكون هناك أي استغلال أو تلاعب في الأسعار والأوزان.

وقال إن الوزارة تتابع مع الإدارة العامة للبترول بوزارة المالية ومباحث التموين ملف الغاز، مشيراً إلى أن كميات الغاز انخفضت في الآونة الأخيرة بسبب زيادة الطلب عليها جراء المنخفضات الجوية.

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