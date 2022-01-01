لهذا السبب .. الجبهة الشعبية تعلن مقاطعتها لدورة المجلس المركزي

غزة/ سما /

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأحد، مقاطعتها لدورة المجلس المركزي المُقرر عقده في رام الله.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان صدر عنها: الجبهة الشعبية تُقدّم رؤيتها لاستعادة الوحدة ولإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، واستناداً لرؤيتها الدائمة لدور المنظمة ومؤسساتها باعتبارها المدخل الأساسي لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وحرصاً على شرطية وحدانية التمثيل التي تستوجب الشمولية والعدالة في تمثيل الكل الفلسطيني، تقدم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لجماهير شعبنا ولقواه السياسية والمجتمعية مبادرتها لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، باعتبارها المدخل البديل لمعالجة الازمة الراهنة.





وفي هذا السياق، ترفق الجبهة رؤيتها الشاملة، وموقفها الواضح بخصوص مقاطعة المجلس المركزي في ورقتين منفصلتين.