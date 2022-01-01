حماس تستنكر استقبال الإمارات للرئيس الإسرائيلي

غزة/ سما /

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس استقبال دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لرئيس دولة الاحتلال على أراضيها.

وأكدت في بيان رسمي لها رفضها لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال وقادته.



وأضافت :"من المؤسف أن تأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد الهجمة الاحتلالية على شعبنا بالقتل والاعتقال حتى صبيحة هذا اليوم، وزيادة سياسة التطهير العرقي كما يحدث لأهلنا في القدس، ومواصلة السياسة الاستيطانية في الضفة، وحصار قطاع غزة، ومواصلة التنكيل بالأسرى".



واعتبرت أن هذه الزيارات التطبيعية مع الاحتلال من شأنها أن تشجع الاحتلال على مواصلة وتصعيد عدوانه على شعبنا وتنكره لحقوقه، وهو ما حصل منذ انطلاق مسار التطبيع.



ودعت إلى التراجع الكامل عن مسار التطبيع الذي لا يخدم إلا المصالح الاسرائيلية في المنطقة، ويتعارض مع المصالح الوطنية للدول والشعوب العربية والإسلامية.