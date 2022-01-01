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المالكي يطلع نظيره الكويتي على آخر التطورات السياسية

الأحد 30 يناير 2022 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يطلع نظيره الكويتي على آخر التطورات السياسية



رام الله / سما /

أطلع وزير الخارجية رياض المالكي، وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح على آخر التطورات.

واستعرض الوزير المالكي خلال اللقاء الذي عقد عقب مشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، الذي تستضيفه دولة الكويت اليوم الأحد، المستجدات السياسية والميدانية على الساحة الفلسطينية، وتطرق إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتبادل الوزيران الرؤى حول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأبرز الملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع التشاوري العربي، بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك.

#رياض المالكي #الكويت #مجلس الوزراء الكويتي

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