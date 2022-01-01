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شاهد.. بداية قوية لخدمات رفح في كأس السلة

الأحد 30 يناير 2022 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. بداية قوية لخدمات رفح في كأس السلة



غزة / سما /

حقق فريق خدمات رفح انتصاراً صعباً على نظيره شباب البريج (89/101)، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من كأس كرة السلة (الراحل عبد الله الكرنز)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الشهيد سعد صايل بمدينة غزة.

ونجح خدمات رفح بالفوز باللقاء، بعدما سيطر على جميع أرباع اللقاء التي جاءت على النحو التالي:

الربع الأول: 19/22 لصالح خدمات رفح

الربع الثاني: 20/26 لصالح خدمات رفح

الربع الثالث: 18/19 لصالح خدمات رفح

الربع الرابع: 32/34 لصالح خدمات رفح

أدار اللقاء تحكيمياً: دولي سائد حميد، مؤمن الجربة، أحمد شحادة، مسجل محمد الصلحات، ميقاتي جاد أغا، ميقاتي "24 ثانية" محمد سكيك.

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#خدمات رفح #كأس السلة #كرة السلة #شباب البريج

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