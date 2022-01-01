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فيديو.. فوزان وتعادل في مباريات دوري الممتازة والأولى

الأحد 30 يناير 2022 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. فوزان وتعادل في مباريات دوري الممتازة والأولى



غزة / سما /

تقاسم فريقا الصداقة وبيت حانون الرياضي نقطتي التعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين، في افتتاح منافسات الأسبوع التاسع من دوري الدرجة الممتازة. 

وتمكن الصداقة من التقدم بالنتيجة عن طريق جلال أبو يوسف في الدقيقة (14)، قبل أن يتمكن "الحوانين" من تعديل النتيحة عن طريق ناجي النحال في الدقيقة (38).

 وبهذا التعادل رفع الصداقة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن, فيما ارتفع رصيد "الحوانين" إلى 14 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً.

 

 دوري الأولى 

وفي دوري الدرجة الأولى، حقق فريق نماء فوزاً كبيراً على المجمع الإسلامي (3×0)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون. 

وبهذا الفوز رفع نماء رصيده إلى (17) نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد المجمع الإسلامي عند (15) نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة ثانية تصدر خدمات النصيرات جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى بعد فوزه على التفاح بهدف نظيف. 

ورفع النصيرات رصيده إلى(18) نقطة في المركز الأول، فيما استمر التفاح في المركز الأخير برصيد (4) نقاط.

#الممتازة #الصداقة #بيت حانون الرياضي #دوري الأولى

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