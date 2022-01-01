الإصابة تضرب سيرجيو راموس قبل قمة ريال مدريد وباريس

وكالات / سما /

ضربت الإصابة مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، سيرجيو راموس، قبيل مواجهة فريقه المرتقبة ضد ناديه السابق، ريال مدريد الإسباني، في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري ابطال أوروبا.

وأفادت تقارير صحفية فرنسية بأن راموس اضطر لمغادرة تدريبات الفريق الباريسي، بعدما شعر ببعض الانزعاجات، ما يفيد بتعرضه لإصابة، لم يعرف مداها حتى الآن.

ولم يكشف النادي الباريسي طبيعة الإصابة التي تعرض لها راموس، لكن مشاركته مع الفريق ضد نيس، يوم الاثنين المقبل، تبدو محل شك بنسبة كبيرة، حيث سيلعب الفريقان ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس فرنسا.

ومن المنتظر أن يخضع راموس لفحوصات طبية على موضع اصابته، دخل النادي الباريسي، للوقوف على حجم الإصابة التي يعاني منها، ومدة غيابه المتوقعة عن المستطيل الأخضر.

ويستقبل باريس نظيره ريال مدريد في ملعب بارك دي برانس، يوم الخامس عشر من شهر فبراير المقبل، قبل أن يرد له الزيارة في ملعب سانتياجو بيرنابيو، في التاسع من شهر مارس.