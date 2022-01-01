رسمياً.. برشلونة يعلن التعاقد مع أداما تراوري بطريقة غير تقليدية

وكالات / سما /

أعلن نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي عن التعاقد مع لاعبه السابق، أداما تراوري، بنظام الإعارة من نادي وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي بعقد مدته ستة أشهر، حتى نهاية الموسم الجاري.

واتفق البارسا على التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي من الولفز، بخيار الشراء، نظير مبلغ يصل إلى 30 مليون يورو، حال أراد النادي الكتالوني ذلك.

ووافق تراوري على عقد الانتقال لبرشلونة لمدة خمس سنوات، حتى صيف 2027، حال تم تفعيل بند شراء العقد بشكل نهائي في الصيف القادم.

وجاء إعلان البارسا عن الصفقة بشكل غير تقليدي، من خلال لعبة تكوين الكلمات من الحروف، وهو ما أيقنه قطاع من جمهور البارسا، قبل أن تؤكد صحف إسبانيا أنه إعلان قدوم تراوري.

ويحصل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا، على تعزيز جديد للفريق في النصف الثاني من الموسم الجاري، حيث يجيد أداما اللعب كجناح وكظهير.

ومن المنتظر أن يقدم برشلونة أداما تراوري كلاعب جديد في الفريق الأول، يوم الأربعاء المقبل، الذي سيوافق الثاني من فبراير، بدون حضور جماهيري.