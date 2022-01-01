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تونس تودع كأس إفريقيا بخسارتها أمام بوركينا فاسو في ربع النهائي (فيديو)

الأحد 30 يناير 2022 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تونس تودع كأس إفريقيا بخسارتها أمام بوركينا فاسو في ربع النهائي (فيديو)



وكالات / سما /

ودع المنتخب التونسي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بخسارته أمام منتخب بوركينا فاسو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

 

ويدين منتخب بوركينا فاسو بالفضل في الفوز لنجمه دانغو واتارا الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وأنهى منتخب بوركينا فاسو المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد واتارا عقب تدخل عنيف على علي معلول في الدقيقة الـ83 من عمر اللقاء.

وسيواجه منتخب بوركينا فاسو في نصف النهائي الفائز من مواجهة السنغال وغينيا الاستوائية والتي ستقام غدا الأحد.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.
 

 

#تونس #بوركينا فاسو #كأس الأمم الإفريقية

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