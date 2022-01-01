  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: 7 حالات وفاة و 1345 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الأحد 30 يناير 2022 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 7 حالات وفاة و 1345 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة



غزة/ سما /

اعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 7 حالات وفاة و1345 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2576 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 130 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 200659 إصابة بينها 9077 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 189828 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1754.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 102 حالات، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 46.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 580226.

الأكثر قراءة اليوم

من هو الهارب الأمني الخطير من سجن الأمن الداخلي بغزة؟

أمن غزة يحذر من التعاطي مع مجرم هارب..خُصص مكافأة مالية لمن يبلغ عنه

هكذا سيخوض الجيش الاسرائيلي الحرب القادمة مع غزة..

معاريف تحذر من الاحتفاء الاسرائيلي بحسين الشيخ..معاداته لحماس ستمنعه من خلافة الرئيس عباس

واشنطن ترد على ما نشره الاعلام الاسرائيلي بشأن "رواتب الأسرى"

صور: صيادو غزة يحظون بصيد وفير بعد انحسار المنخفض الجوي

بالفيديو.. لحظة تحطّم أغلى مقاتلة أمريكية في بحر الصين الجنوبي

الأخبار الرئيسية

61f64c44423604790627a928

في أول زيارة من نوعها.. صور : الرئيس الإسرائيلي يصل إلى الإمارات

وصفته بالخاص والسري.. صحيفة عبرية تكشف: هذا ما طلبه أبو مازن من غانتس خلال اجتماعهما الأخير

ففف

هكذا سيخوض الجيش الاسرائيلي الحرب القادمة مع غزة..

الديمقراطية

ردًا على تصريحات عضو بـ"الثوري"..قيادي بالديمقراطية: الجبهة ليست بديلاً لأحد

شششش

"الشعبية": هذا ما تحتاجه الجزائر للاعلان عن المبادرة النهائية لانهاء الانقسام

الاتصالات الفلسطينية