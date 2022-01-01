الصحة: 7 حالات وفاة و 1345 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

غزة/ سما /

اعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 7 حالات وفاة و1345 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2576 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 130 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 200659 إصابة بينها 9077 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 189828 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1754.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 102 حالات، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 46.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 580226.