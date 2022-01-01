في أول زيارة من نوعها.. صور : الرئيس الإسرائيلي يصل إلى الإمارات

القدس المحتلة / سما /

وصل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ اليوم الأحد إلى أبو ظبي في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي لدولة الإمارات.

وكان في استقبال الرئيس الإسرائيلي وعقيلته بالمطار وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

وذكر مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان له أن الطائرة التي أقلت هرتسوغ، مرت عبر الأجواء السعودية.

وقبل مغادرته إسرائيل، كتب هرتسوغ عبر "تويتر" صباح اليوم: "نشعر بالغبطة لأننا نصنع التاريخ هذا الصباح. أسافر الآن مع زوجتي ميخال لزيارة تاريخية للإمارات".

وتابع: "تحمل هذه الزيارة بشرى السلام بين الشعوب ولعموم الشرق الأوسط. أتقدم بالشكر الجزيل لولي العهد، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعوته التي أعتبرها فرصة لتحول تاريخي".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن هيرتسوغ قوله قبيل الزيارة: "أعتقد أن شراكتنا الجديدة الجريئة ستغير الشرق الأوسط وتلهم المنطقة بأكملها. نحن أمة محبة للسلام، وسنعمل معا على توسيع الدائرة التاريخية للسلام لاتفاقيات إبراهيم، وننشئ عالما أفضل وأكثر تسامحا وأمانا لأطفالنا".

يتبع..