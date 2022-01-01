أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية والفلسطينية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأحد، على صدر صفحاتها الأولى، إصابات في قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم، والأسير ناصر أبو حميد لا يزال فاقدا القدرة على استخدام أطرافه.

كما تناولت اعلان وزارة الصحة عن تصاعد حاد في المنحنى الوبائي مع تسجيل 6 وفيات ورصد 5687 إصابة، وتوصيات وتوجيهات من الرئيس محمود عباس بتوفير كل ما يلزم المواطنين من رعاية وعلاج.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-الأسير ناصر أبو حميد لا يزال فاقدا القدرة على استخدام أطرافه

-توصيات وتوجيهات من الرئيس بتوفير كل ما يلزم المواطنين من رعاية وعلاج

-تشييع فارس الرواية المحكية جميل عرفات

-الاحتلال يطلق النار تجاه مراكب الصيد في رفح ويغلق المحال التجارية بالبلدة القديمة من الخليل

-الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات

-17 وفاة و8170 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن

-الإعلان عن تشكيل لجنة شعبية لإلزام إسرائيل بالاعتراف بجريمتها في قرية الطنطورة

-"فتح" تودع ابنة الثورة الفلسطينية المناضلة عليا زمزم

-الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين.. قاعدة استهلاكية تغلب على الإنتاج

-أكثر من 1000 حالة حرجة بين مصابي "كورونا" في إسرائيل

"الأيام":

-إصابات في قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم وإغلاق محال تجارية بالبلدة القديمة في الخليل

-"الصحة": المنحنى الوبائي في صعود حاد مع تسجيل 6 وفيات ورصد 5687 إصابة

-الأسير أبو حميد لا يزال فاقدا القدرة على استخدام أطرافه

-إيطاليا: إعادة انتخاب ماتاريلا رئيسا مع بقاء دراغي رئيسا للوزراء

-أبو يوسف: "المركزي" سيراجع قراراته السابقة وكل الاحتمالات مفتوحة بشأن الاتفاقات

-مسؤول فلسطيني: نعمل على ثلاثة مسارات للخروج من الأزمة المالية

-مقتل شاب بالرصاص في السيلة الحارثية

"القدس":

-واشنطن تجدد معارضتها دفع رواتب الأسرى والتحقيق في الجرائم الإسرائيلية

-إصابات بكفر قدوم وإغلاق محال في الخليل

-سفير ياباني يضع صورة القدس وهي تحت الثلج ويقتبس من أغنية "زهرة المدائن"

-تشكيل لجنة شعبية لإلزام إسرائيل بالاعتراف بجريمتها في "الطنطورة"

-6 وفيات و5687 إصابة بكورونا في الضفة وغزة

-انقسام أميركي_ أميركي حول عنصرية إسرائيل

-حراك دبلوماسي قطري لحلحلة الأزمة الروسية- الأوكرانية وملف إيران

-أكثر من 22 ألف إصابة بالوباء في إسرائيل

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فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية الثلاث (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف)، الصادرة اليوم الأحد.

"يديعوت احرونوت":

- تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز": برنامج التجسس "بيغاسوس" التابع لشركة "NSO" الإسرائيلية تحّول الى سلاح دبلوماسي في خدمة إسرائيل

- حكومة إسرائيل استغلت البرنامج لصالحها والمكسيك وبنما غيروا تصويتهم الى صالح إسرائيل بفضل البرنامج

- الرئيس محمود عباس طالب "وزير الأمن" بإطلاق سراح 25 أسيرا يقبعون في سجون الاحتلال منذ ما قبل التوقيع على اتفاقيات أوسلو

- يوسف الفينيش ابن السابعة من بلدة رهط أصيب برصاصة برقبته وبأعجوبة لم يقتل

"معاريف":

- ألف مريض بوضع صعب من "كورونا" ومائة حالة وفاة خلال يوم واحد

- محكمة العمل: الدراسة حسب المسار الجديد بدون عزل للأولاد

- بوتين يرسل رسالة تهدئة ولا يريد المواجهة وواشنطن تطالب بعقد اجتماع سريع لمجلس الأمن

- الرئيس الإسرائيلي يزور دولة الامارات اليوم

"هآرتس":

- إسرائيل حولت شركة التجسس الى عنصر مركزي في سياسة إسرائيل الأمنية وتطوير علاقتها مع عدد من الدول

- فنلندا تجسست على الدبلوماسيين بواسطة الشركة الإسرائيلية

- هرتسوغ في زيارة رسمية للإمارات بدعوة من ولي العهد الاماراتي

- آلاف العمال من غزة يعملون داخل إسرائيل بدون أدنى حقوق

- اكثر من الف مريض بوضع صعب وفي الأسبوع الأخير وفاة 206 مرضى