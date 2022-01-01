ارتفاع على بعض أسعار الخُضار.. الزراعة: سنعوّض المزارعين المتضررين من المنخفض

رام الله / سما /

أكد وكيل وزارة الزراعة في رام الله عبد الله لحلوح، صباح اليوم الأحد، أنه سيتم تعويض المزارعين المتضررين من آثار المنخفض الجوي الأخير، وفق الامكانيات المتوفرة.

وأوضح لحلوح في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أن المنخفض الجوي الأخير أثر بشكل سلبي على المحاصيل الزراعية وخاصة الخضراوات والتي تعتبر من المحاصيل الصيفية سواء التي تزرع في الأغوار أو البيوت البلاستيكية.

وأضاف أن المساحة المتضررة من المنخفض وصلت إلى 7000 دونم وهي 8% من كمية المحاصيل المزروعة، وان طواقم وزارة الزراعة تعمل على حصر كافة الاضرار لكل مزارع على حدة.

وأشار إلى انه سيتم تعويض المزارعين وفق الامكانيات المتوفرة، مشددا على ان وزارة الزراعة هي دائما إلى جانب المزارع وتحقيق هامش ربح معقول له.

وحول ارتفاع أسعار الخضروات في الاسواق، لفت لحلوح إلى ان هناك ارتفاعا في بعض أنواع الخضار ومنها الطماطم والكوسا والفاصولياء وبعض الاصناف الاخرى نتيجة المنخفض الجوي الاخير وتعرض الكثير من المحاصيل لأضرار كبيرة.

ونوه إلى ان ارتفاع الاسعار سيمتد لفترة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على ان تكون مناسبة للمزارع والمستهلك، وبعدها ستعود كميات الانتاج والاسعار إلى سعرها الطبيعي وهو في متناول يد المواطن الفلسطيني.