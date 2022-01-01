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الصحة توضح أسباب ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا

الأحد 30 يناير 2022 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة توضح أسباب ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا



رام الله / سما /

 أكد المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، صباح اليوم الأحد، ارتفاع أعداد الإصابات فيروس كورونا خلال الايام الماضية، مؤكدا أنه يتم تسجيل من 4000 إلى 5000 حالة ونسبة الايجابية في الفحوصات وصلت ما بين 30 إلى 40% وهو ما يشير إلى ان فلسطين تسجل ما يعادل 15 ألف إصابة بكورونا يوميا.

وقال الشخرة في حديث لإذاعة صوت فلسطين أن هناك سببين أساسيين لارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا وهما سوء الحالة الجوية وعدم إلتزام المواطنين بالاجراءات الوقائية، والسبب الثاني هو ان متحور أوميكرون سريع االنتشار بصورة كبيرة والذي يؤدي إلى عدم تحديد المصدر او المكان

وأشار إلى أن هناك خشية لدى وزارة الصحة من ارتفاع اعداد الحالات المصابة المدخلة للمستشفيات، حيث أن هناك 156 حالة حتى اللحظة تم إدخالها للمستشفيات في كافة انحاء فلسطين، و30 حالة موجودة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ونوه الشخرة إلى ان من يدخلون المستشفيات بسبب كورونا إما من غير المطعمين أو المطعمين جزئيا.

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