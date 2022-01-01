بعد مغادرته دبي.. رونالدو ينشر رسالة مؤثرة باللغة العربية

وكالات

اختار النجم البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، اللغة العربية لكتابة رسالة وداعية لمدينة دبي الإماراتية.



ونشر رونالدو، عبر حسابه في "فيسبوك"، صورة تجمعه بعائلته على أحد شواطئ دبي، وأرفقها باللغة العربية بالقول: "شكرا دبي على الأوقات الجميلة.. شكرا دبي على الأحاسيس الدافئة.. شكرا دبي على توفير أجمل اللحظات العائلية.. دبي بيتي الثاني.. وعائلتي ممتنة لحسن الاستقبال وكرم أخلاق شعبكم الجميل… مع خالص محبتي لكم"، وأضاف قلب حب أحمر كرمز تعبيري.



ووصل رونالدو، الأحد الماضي، إلى دبي مع أسرته؛ لقضاء إجازة لعدة أيام، والالتحاق بمعسكر فريقه مانشستر يونايتد الإعدادي والترفيهي، الذي اختار دبي مكانا لقضاء معسكره الشتوي.



وظهر رونالدو في أكثر من لقطة على شواطئ دبي مع أفراد عائلته، قبل أن يغادر المدينة مساء الجمعة، عائدا إلى إنجلترا.