  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

معهد إسرائيلي يكشف عن مخاطر استراتيجية تواجهها تل أبيب

السبت 29 يناير 2022 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
معهد إسرائيلي يكشف عن مخاطر استراتيجية تواجهها تل أبيب



القدس المحتلة/سما/

حذر معهد دراسات إسرائيلي بلاده من تحديات استراتيجية تحتم على إسرائيل تغيير نظرية الأمن القومي.


ونشر معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، التابع لجامعة تل أبيب، تقريرا مطولا أكد من خلاله أن إسرائيل تفتقر إلى مفهوم استراتيجي شامل في مواجهة سلسلة التحديات التي تواجهها، وبأن بلاده لا تستغل قوتها الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية نتيجة لتلك التحديات الوجودية.


وجاء في التقرير المطول الذي يحمل عنوان "التقييم الاستراتيجي لإسرائيل للعام 2022"، أن البلاد تفتقر لمفهوم استراتيجي شامل، فضلا عن مواجهتها لثلاثة تحديات استراتيجية خطيرة، على رأسها النووي الإيراني، وثانيها يتعلق بالساحة الفلسطينية، وثالثها يدور حول الوضع الداخلي في البلاد.


وخلص التقرير الإسرائيلي إلى أن إيران تمثل الخطر الخارجي الأكبر على إسرائيل، وهو خطر وجودي، سواء حيال السلاح النووي أو محاولاتها الإقليمية لنشر نفوذها، خاصة وأنها تساند قوى ومنظمات وجماعات، على رأسهم حزب الله اللبناني وحماس في قطاع غزة.

وحول مشكلة الساحة الفلسطينية، أكد التقرير الإسرائيلي أنها تمثل تهديدا فعليا على هوية الدولة اليهودية الديمقراطية والوضع الإسرائيلي على الساحة الدولية، فضلا عن أن الضفة الغربية تشهد وضعا أمنيا غير مستقر، فضلا عن الحالة في قطاع غزة، أيضا.
 

#تل أبيب #اسرائيل #حماس #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

راصد يوضح طبيعة المنخفض الجوي القادم ويكشف كميات الأمطار التي هطلت على فلسطين

من هو الهارب الأمني الخطير من سجن الأمن الداخلي بغزة؟

أمن غزة يحذر من التعاطي مع مجرم هارب..خُصص مكافأة مالية لمن يبلغ عنه

معاريف تحذر من الاحتفاء الاسرائيلي بحسين الشيخ..معاداته لحماس ستمنعه من خلافة الرئيس عباس

أشغال غزة تكشف آلية اختيار العائلات للاستفادة من شقق المدن المصرية في غزة

هكذا سيخوض الجيش الاسرائيلي الحرب القادمة مع غزة..

مصادر : قوة اسرائيلية خاصة تستعد لاقتحام هذه المنطقة بالضفة لاستهداف المطلوبين

الأخبار الرئيسية

ففف

هكذا سيخوض الجيش الاسرائيلي الحرب القادمة مع غزة..

الديمقراطية

ردًا على تصريحات عضو بـ"الثوري"..قيادي بالديمقراطية: الجبهة ليست بديلاً لأحد

شششش

"الشعبية": هذا ما تحتاجه الجزائر للاعلان عن المبادرة النهائية لانهاء الانقسام

واشنطنذ

واشنطن ترد على ما نشره الاعلام الاسرائيلي بشأن "رواتب الأسرى"

وزيرة الصحة: المنحنى الوبائي في صعود حاد.. وتوجيهات للمشافي"الأهلية والخاصة"

الاتصالات الفلسطينية