كهرباء غزة تنشر تحديثا جديدا لحالة الكهرباء في القطاع

غزة/سما/

نشرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة تحديث حالة الكهرباء في القطاع من يوم الاربعاء 26يناير وحتى مساء يوم السبت الموافق 29يناير 2022م ، حيث سجلت بيانات الكهرباء خلال الفترة المبينة على النحو الآتي:

* وصلت ذروة الطلب (الاحتياج) على الكهرباء خلال ساعات الذروة في المنخفض (643) ميجاوات والعجز لقرابة (68%).

* بلغ حجم الطلب اليوم السبت منفردا (597) ميجاوات، والمتوفر قرابة (211) ميجاوات.





* تعاملت طواقم الشركة منذ بداية المنخفض وحتى مساء اليوم السبت مع أكثر من (1469) إشارة واردة من مختلف المحافظات تم التعامل معها جميعا موزعة وفق الآتي: ( غزة 607 /الشمال 328/خانيونس 232/الوسطى 180/ رفح 122 ) .

* ورد للشركة أكثر من (12697) اتصال عبر الرقم 133 ، مفصلة حسب البيان الآتي:(وارد للفريق 11270

اتصال، وارد للرد الالي 1427 اتصال ).





* تعاملت طواقم الشركة مع العديد من الأعطال وتوقف بعض المغذيات الكهربائية وقد تم انجازها جميعا بنسبة استجابة كبيرة.

* تعاملت طواقم الشركة مع قرابة(46) إشارة ذات أهمية مرتفعة في مختلف المحافظات.

* تقوم الشركة بتوزيع كميات الكهرباء المتوفرة لها وفق خطة التوزيع المعتمدة على المحافظات وتجتهد طواقم الشركة بكل ما أوتيت من امكانيات وعلى مدار الساعة في سبيل تحسين إمدادات الكهرباء لكافة المشتركين على الرغم من العجز الكبير والمضاعف الناتج عن استخدام وسائل التدفئة بشكل مكثف.





* أنجزت طواقم الشركة اليوم السبت المرحلة الثانية من مشروع إنارة مدخل النصيرات البحري وصولا للجسر الذي تمت إنارته الأسبوع الماضي، وذلك استجابة لمطالب العديد من المواطنين والجهات ومساهمة منها في إيجاد وتهيئة الظروف لسلامة مرورية في المنطقة.

* استجابت الشركة لعدد من المناشدات الخاصة ببعض المؤسسات الخدماتية لمساعدتها في القيام بمهامها في مواصلة تقديم الخدمة للمواطنين.

واستنادا للمعطيات السابقة ، أكدت الشركة أنها تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان وصول التيار الكهربائي في أوقاته المحددة وبمأمونية عالية "وهي تدعوا المواطنين للإبلاغ الفوري عن أي طارئ في موضوع الكهرباء بالاتصال على الرقم 133 الخاص بالشركة"، مع تأكيد الشركة بأن العجز الحالي في الكهرباء مرتبط بظروف الطقس والأجواء الباردة التي تدفع المواطنين لزيادة الطلب على الكهرباء، علما بأن الجدول سيعود للتحسن تدريجيا مع تحسن ظروف الطقس.