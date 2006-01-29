4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

رام الله/سما/

دخل أربعة أسرى، اليوم السبت، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال.

والأسرى هم؛ فايز زكي فايز خواجة (42 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 29/01/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.



الأسير حمزة يوسف عارف الحاج محمد (34 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 29/01/2006م، وهو محكوم بالسجن 33 عاما.

الأسير غسان تيسير محمد درويش (36 عامًا) ، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 29/01/2006م، وهو محكوم بالسجن 21 عاما.

والأسير إبراهيم مفلح صالح أبو زيادة (36 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 29/01/2006م، وهو محكوم بالسجن 19 عاماً.