إصابات بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

قلقيلية/سما/

أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، بمواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة المحتلة، إثر قمع المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت بعد خروج المسيرة الأسبوعية من مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية نحو المدخل الغربي المغلق، إذ أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلًا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام.

وأوضحت المصادر، أن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعدد آخر بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

ومنذ مطلع يوليو تموز عام 2011، تشهد كفر قدوم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع مسيرات مطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقته قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى عام 2003.

وتخلل المسيرة مواجهات عنيفة تطلق فيها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى لإصابة واعتقال المئات من أبناء القرية عبر سنوات.

وتكمن أهمية مدخل القرية في أنه ممر يربط بين كفر قدوم ومحيطها من القرى والبلدات الفلسطينية، ما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين بعد إغلاقه.