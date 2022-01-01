حماس تعزي بوفاة الصحفي سمير حمتو

غزة/سما/

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، الصحفي سمير حمتو، والذي وافته المنية إثر تدهور طرأ على حالته الصحية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق: "نبعث خالص التعازي والمواساة للإخوة الصحفيين والإعلاميين في فلسطين بوفاة الصحفي سمير رزق حمتو (أبو محمد)، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وإخوانه جميل الصبر وحسن العزاء".

وتابع الرشق في بيان نشر على موقع الحركة: "لقد كان الفقيد مثالًا للصحفي المثابر الذي حمل همّ قضيته بكل أمانة وصدق، ودافع عنها في أعماله الصحفية ودراساته الأكاديمية، وهو الذي حظي باحترام وحبّ وتقدير كل الذين عملوا معه في مسيرته الصحفية".



وختم بالقول: "رحم الله الأخ الصحفي سمير حمتو رحمة واسعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".