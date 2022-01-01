صور: صيادو غزة يحظون بصيد وفير بعد انحسار المنخفض الجوي

غزة/سما/

أفاد منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة، زكريا بكر، اليوم السبت، بأن كميات اصطياد الأسماك من بحر قطاع غزة، بعد انحسار المنخفض الجوي القطبي الذي ضرب البلاد منتصف الأسبوع الماضي، كانت وفيرة وكبيرة إلى حد ما.

وأوضح بكر في تصريح صحفي، أن الصيادين تمكنوا من اصطياد كميات وفيرة وبزيادة من الأسماك التي أنعشت قطاع الصيد هذا الشهر الذي يشهد أربعينية فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن هذه الكميات كانت من نصيب "البربون والسردين" حيث يتراوح سعر الكيلو الواحد منها نحو 15 شيقل.

وبيّن أنه حال استمرت وتيرة اصطياد الأسماك بهذه الكميات، قد يساهم في انخفاض أسعار الأسماك في الأسواق الغزية، لا سيما أسماك "السردين" نحو الربع.

وبشأن تصدير الأسماك إلى الخارج، أكد بكر، أن عمليات تصدير الأسماك إلى الخارج مستمرة، ولم يتوقف وتشمل الجمبري والسلطعونات وأسماك الدنيس واللوكس.

وتأثرت محافظات الوطن في فلسطين، يوم الأربعاء الماضي، بمنخفض جوي قطبي عميق مصحوب بأمطار غزيرة، وتساقط للثلوج استمر لأيام عدة، وقد وصلت بعض المناطق في المحافظات الشمالية درجة الحرارة لأقل من الصفر.





















