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بعد أزمة التجديد مع ليفربول.. ناد إنجليزي مستعد لمفاوضة محمد صلاح

السبت 29 يناير 2022 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد أزمة التجديد مع ليفربول.. ناد إنجليزي مستعد لمفاوضة محمد صلاح



وكالات/سما/

كشفت تقارير صحفية عن ناد إنجليزي سيكون "الأكثر حرصا" في البريميرليغ على استقطاب المصري محمد صلاح في حال استمرار أزمة تجديد عقد اللاعب مع فريقه الحالي ليفربول.

ووفقا لموقع "غول" العالمي، سيكون تشيلسي، النادي الذي سبق لصلاح ارتداء ألوانه، أكثر حرصا من أندية الدوري الإنجليزي للانقضاض على فرصة التوقيع مع "الفرعون".

وبقى أمام صلاح أقل من 18 شهرا على نهاية عقده مع "الريدز"، وإذا لم يجدد عقده، يواجه ليفربول معضلة مغادرة جناحه في صفقة انتقال مجانية في عام 2023.

وبالتالي، كلما تمر الأيام وتقترب من الصيف المقبل سيكون ليفربول مجبرا على بيعه للاستفادة المادية بدلا من الرحيل مجانا.

 

ويرغب تشيلسي بتجربة حظه مرة أخرى مع اللاعب البالغ 29 عاما، خاصة أنه ليس هناك ما يضمن توصله لاتفاق مع ليفربول.

ولعب محمد صلاح مع تشيلسي لمدة عام من يناير 2014 إلى يناير 2015، قبل الانتقال إلى فيورنتينا في الدوري الإيطالي على سبيل الإعارة ثم البيع إلى روما قبل العودة إلى "ستامفورد بريدج" معقل تشيلسي مجددا صيف عام 2017.

من جهة أخرى، فإن أمثال ريال مدريد وباريس سان جيرمان سيجدون بالتأكيد طريقة للتعاقد مع صلاح إذا سنحت الفرصة.

ويحيط عدم يقين بمستقبل صلاح في ليفربول في ظل رغبة اللاعب في الحصول على راتب مضاعف عما يتقاضاه حاليا وهو ما لا يلقى قبولا عند إدارة الريدز.

ويتواجد محمد صلاح حاليا مع منتخب مصر، الذي تأهل إلى دور الثمانية من كأس الأمم الإفريقية 2021.

المصدر: Goal

 
 
#محمد صلاح #ليفربول #تشيلسي

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