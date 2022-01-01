"الديمقراطية": شعبنا لا ينتظر إذنًا من بينيت وأمثاله لإقامة دولته والمقاومة الوسيلة لها

غزة/سما/

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في رد على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت حول عدم السماح بإقامة دولة فلسطينية "إن شعبنا لا ينتظر إذنًا من بينيت وأمثاله ليقيم دولته المستقلة".

وأضافت الديمقراطية في بيان ،اليوم السبت، "أن الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية بكل أطيافها، لم يكن يوماً ما بحاجة إلى إذن من إسرائيل لنيله حقوقه، وإن ما حققه شعبنا يتم بالمقاومة بكل أشكالها".

وشددت على أن الشعب الفلسطيني تبنى برنامجه الوطني المرحلي في العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة، وبإرادته الحرة والمستقلة أطلق مقاومته المسلحة وأعاد بناء حركته الوطنية وكيانيته السياسية.

وذكرت أن الشعب الفلسطيني أعاد بلورة هويته الوطنية التي كادت أن تتعرض للتبديد وفجر انتفاضته الأولى والثانية، ورسم إعلان الاستقلال طريقاً للنضال باعتبار الاستقلال والتحرر من الاحتلال هدفاً لا تراجع عنه ولا مساومة عليه.

ودعت الجبهة رئيس وزراء الاحتلال لـ"أن يصحو من غيبوبته السياسية وأحلامه السوداء، ويستعيد جيداً المحطات النضالية الكبرى لشعبنا التي أرغمت قوات الاحتلال، بكل ما تملك من أسلحة تدمير، على الرضوخ لإرادة شعبنا ولعل آخرها ولن تكون الأخيرة معركة القدس".

هذا وأكدت أن إنهاء الانقسام عبر الحوار الوطني الشامل، وإعادة بناء النظام السياسي بالانتخابات العامة، واستنهاض كل أشكال المقاومة الشعبية، بقيادة موحدة تمتد على مساحة الوطن، هو الطريق إلى الرد على عجرفة بينت وحلفائه وكبار ضباطه، كي يصحو من أفكارهم وأحلامهم المريضة.