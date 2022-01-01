صور: وقفة تضامنية مع أهالي النقب في غزة

غزة/سما/

نظّمت لجنة المتابعة للفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، اليوم السبت، وقفة جماهيرية شرق مدينة غزة تضامنًا وإسنادًا لأهل النقب الذين يواجهون حملة إسرائيلية شرسة تهدف لهدم وتجريف أراضيهم وممتلكاتهم.

واحتشد المئات من جماهير شعبنا بمخيم ملكة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وسط هتافات داعمة لأهل النقب، وأخرى تساند خطواتهم الاحتجاجية وصمودهم أمام انتهاكات الاحتلال بحقهم.

بدوره، قالعضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية صلاح أبو ركبة في كلمة ممثلة عن الفصائل الفلسطينية: "نلتقي اليوم بفعالية الدعم والإسناد لأهلنا في النقب في رمزية وطنية تحمل الوحدة الوطنية ووحدة الدم الفلسطيني".



وأكد أبو ركبة، على أنّ احتشاد جماهير شعبنا على بعد أمتار قليلة عن السياج الأمني الفاصل شرق مدينة غزة هي رسالة للاحتلال أنّ الدم الفلسطيني مهما تباعدت الجغرافيا ووضع الاحتلال العراقيل يؤكد وحدة المصير والقضية.

وجدد إسناد شعبنا ودعمه لهبة أهل النقب "فنحن مصيرنا واحد، والقضية واحدة ولا تتجزّأ، وخسأ الاحتلال بكل سلوكه وتصرفاته، مُشدداً على أنّ الوحدة الوطنية لن تأتي إلاّ عبر المصالحة؛ "لأنها الخيار الوحيد للوصول إلى جميع أهداف شعبنا.

وأضاف "ونحن على أبواب انعقاد مجلس المركزي الفلسطيني؛ فإن انعقاده يأتي في ظل مرحلة خطيرة وغاية في التعقيد، وغياب كامل للفعل المؤثر لشعبنا، نقول مطلوب من المجلس أن يحتضن كل القوى الوطنية والإسلامية بدون تمييز".

ودعا أبو ركبة السلطة الفلسطينية لسحب الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي الذي لم يلتزم بالاتفاقات وبحقوق وثوابت شعبنا، "والانسحاب من التنسيق الأمني الذي الحق الضرر بالقضية الفلسطينية.