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جامعة بيرزيت تصدر بيانا حول إغلاق حرم الجامعة منذ 4 أسابيع

السبت 29 يناير 2022 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة بيرزيت تصدر بيانا حول إغلاق حرم الجامعة منذ 4 أسابيع



رام الله/سما/

أصدرت جامعة بيرزيت، اليوم السبت، بيانًا عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” تعرب فيه عن أسفها لاستمرار ممثلي الكتل الطلابية في اغلاق حرم الجامعة منذ أربعة أسابيع، وجاء نص البيان كالتالي: 

تعرب جامعة بيرزيت عن أسفها لاستمرار ممثلي الكتل الطلابية في اغلاق حرم الجامعة منذ أربعة أسابيع، ومنع الأساتذة والموظفين من دخوله هذا اليوم 2022.01.29، مما أعاق انتظام العملية التعليمية التي كان أعلن عنها مجلس الجامعة سابقاً.


وأضاف البيان "إن استمرار هذا الاغلاق أمام 15 ألف طالب وأكثر من 1000 أستاذ وموظف يلحق أبلغ الأذى بمصالح الطلبة والعاملين، وبقدرة الجامعة على أداء مهامها الوطنية والأكاديمية والمجتمعية، ويضع الجامعة امام تحديات وخيارات صعبة. وبهذه المناسبة يعيد مجلس الجامعة تأكيد موقفه بأن افضل الطرق لمعالجة الازمة الراهنة تأتي من خلال حوار مفتوح في حرم جامعي مفتوح.

#جامعة بيرزيت

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