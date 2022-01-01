بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن كشف أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة يوم غد الاحد الموافق 30 يناير 2022.

وأوضحت الداخلية بغزة، أن السفر يوم غد هو للحافلات: الرابعة، والخامسة، والسادسة من كشف المسافرين رقم (2022/5) هنــــــــــــا، وللحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/5) هنـــــــــــــا.

وأكدت الداخلية، ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، ودعت المسافرين ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مع تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما وطالبت من المسافرين بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.