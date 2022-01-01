عون: إجراء الانتخابات اللبنانية في مواعيدها ولا سبب لتأجيلها

بيروت / سما /

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، القيام بجميع التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في مواعيدها، مشيرا إلى أنه لا يجد سببا لتأجيلها.

ونقلت الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على “تويتر” عن عون قوله، لدى اجتماعه بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان بدار الفتوى: “زرت صباح اليوم هذا الصرح الوطني الكبير والتقيت مفتي الجمهورية وتداولت معه في الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة”.

وأضاف: “لبنان اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعاضد أبنائه والتفافهم حول دولتهم والمؤسسات الدستورية كافة”، مؤكدا التطرق إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وأهمية التعاون بين جميع الاطراف والمكونات للخروج من الأزمة الراهنة.

وأكد عون على “الدور الذي تلعبه الطائفة السنية الكريمة في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي وأهمية المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه”.

وأشار إلى التطرق إلى “علاقات لبنان بالدول العربية الشقيقة حيث كان الرأي متفقا على ضرورة إقامة أفضل العلاقات وأمتنها، وأن الأولوية تبقى للمحافظة على السلم الأهلي والاستقرار في البلاد”.

يذكر أن موعد اقتراع اللبنانيين بالداخل لاختيار مجلس نيابي جديد هو منتصف شهر أيار/ مايو المقبل، أما اقتراع اللبنانيين بالخارج، فقد حدد له السادس والثامن من أيار/ مايو، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.