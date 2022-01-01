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وفدا الجهاد والشعبية يصلان الجزائر لبحث ملف الوحدة الفلسطينية

السبت 29 يناير 2022 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفدا الجهاد والشعبية يصلان الجزائر لبحث ملف الوحدة الفلسطينية



غزة / سما /

وصل وفدا حركة الجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية الى العاصمة الجزائرية الجزائر للمشاركة في جولات الحوار الوطني.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت، إن وفدًا من قيادتها برئاسة رئيس الدائرة السياسية للحركة محمد الهندي إلى العاصمة الجزائرية.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، على أن الوفد سيطلع المسؤولين الجزائريين على آخر أوضاع القضية الفلسطينية وعلى رؤية الحركة بخصوص استعادة الوحدة الفلسطينية وبناء المرجعية الوطنية.

وذكرت الجبهة الشعبية  في بيان مقتضب إن "وفد الشعبية وصل الآن الي الجزائر بعد رحلة عذاب شاقة .

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعث دعوات لجميع الفصائل والقوى الفلسطينية لبحث الملف الداخلي قبل موعد انعقاد القمة العربية التي تستضيفها الجزائر في شهر آذار/ مارس المقبل.

 

#حركة الجهاد الإسلامي #الجهاد الإسلامي #الجزائر #محمد الهندي #الوحدة الوطنية

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