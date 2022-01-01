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6 وفيات و5687 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

السبت 29 يناير 2022 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 وفيات و5687 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية ، اليوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 78، طولكرم 245، ضواحي القدس 44، نابلس 688، بيت لحم 292، الخليل 222، رام الله والبيرة 468، سلفيت 67، جنين 227، طوباس 43، أريحا والأغوار 58، قطاع غزة 535، مدينة القدس 2720".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 14، طولكرم 37، ضواحي القدس 4، نابلس 103، بيت لحم 107، الخليل 105، رام الله والبيرة 313، سلفيت 16، جنين 38، طوباس 28، أريحا والأغوار 35، قطاع غزة 105، مدينة القدس 0".

وسجلت 3 حالات وفاة في نابلس وحالة وفاة في جنين وحالة وفاة في سلفيت وحالة في طوباس نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 75 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 156 مريضا، بينهم 24 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

#وزيرة الصحة #كورونا #فيروس كورونا #فلسطين #وزارة الصحة

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