الاحتلال يعتقل شابين من سلوان ويفرج عن آخر بشرط الابعاد عن الأقصى

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وأفرجت عن آخر بشرط الابعاد عن المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمر شويكي، وعادل الجعبري، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شرطة الاحتلال اعتقلت الشاب مجد كبها، وهو من داخل أراضي عام 1948، أثناء تواجده قرب أحد أبواب الأقصى، واقتادته لأحد مراكزها، ولكنها أفرجت عنه بعد ساعات، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لمدة 5 أيام.