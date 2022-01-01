الاحتلال يمنع دخول سيارة نقل موتى تقل أم شهيد وأسرى الى الاقصى

القدس المحتلة / سما /

منعت شرطة الاحتلال، اليوم السبت، دخول سيارة "نقل الموتى" تقل المتوفية نعيمة فطافطة الى المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت عائلة المتوفية أن شرطة الاحتلال أوقفت سيارة نقل الموتى "المخصصة والمرخصة لإدخال الموتى الى الأقصى عبر باب الاسباط"، ومنعت دخولها بحجة "عدم عدم العلم المسبق بالأمر".

وأضافت العائلة أن الشرطة أجبرتهم على إدخال المتوفية مشيا على الأقدام، رغم هطول الأمطار وتدني درجات الحرارة.

والمتوفية نعيمة فطافطة من بلدة سلوان، هي والدة الاسيرة ايمان فطافطة المحكومة بالسجن الفعلي لمدة 22 شهرا، ووالدة الشهيد محمد الذي ارتقى خلال الانتفاضة الاولى، والأسيرين المحررين كايد وموسى.