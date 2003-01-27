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خمسة أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

السبت 29 يناير 2022 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يدخل 5 اسرى اليوم السبت 29/1/2022 ، أعوماً جديدة في سجون الاحتلال الاسرائيلية .

والاسرى الذين دخلوا اعوماً جديدة هم :

- الأسير عبادة عزيز مصطفى أبو راس (24 عامًا)، من سكان محافظة القدس، يدخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/01/2016م، وهو محكوم بالسجن 20 عاما .

- الأسير إيهاب عبد الرحمن محمد الحداد (43 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/01/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 30 عاما.

-الأسير حاتم صادق مصطفى القواسمة (44 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/01/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 55 عاما.

- الأسير ثائر أحمد علي حمايل (42 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/01/2003م، وهو محكوم بالسجن 25 عاما.

-الأسير يوسف يوسف عبد القادر الساحلي (43 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 27/01/2007م، وهو محكوم بالسجن

#الأسرى #سجون الاحتلال

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