الصحة بغزة: لا وفيات و 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفيما يلي تقرير الصحة اليومي:



السبت 29/1/2022 11:30 صباحا



اجراء 1099 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.



تسجيل ( 535) اصابة جديدة بفيروس كورونا



تعافي 105 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.



لا يوجد حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية



اجمالي تراكمي للمصابين 199314 اصابة



اجمالي الحالات النشطة 7869 حالة



اجمالي المتعافين 189698 حالة



جمالي الوفيات 1747 وفاة



اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 99 حالة



اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 48 حالة.



التطعيمات/

اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة.٠