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الصحة بغزة: لا وفيات و 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 29 يناير 2022 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: لا وفيات و 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفيما يلي تقرير الصحة اليومي:
 
السبت  29/1/2022  11:30 صباحا    
 
 اجراء 1099 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.
 
   تسجيل ( 535) اصابة جديدة بفيروس كورونا
 
 تعافي 105 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.
 
     لا يوجد   حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية
 
  اجمالي تراكمي للمصابين  199314 اصابة
 
 اجمالي الحالات النشطة 7869 حالة  
 
   اجمالي المتعافين 189698 حالة 
 
جمالي الوفيات  1747 وفاة
 
اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى  99 حالة
 
 اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 48 حالة.
 
التطعيمات/
اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1957960 جرعة.٠

#غزة #الصحة بغزة #وفيات كورونا #فيروس كورونا

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