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الكشف عن التحقيقات الأولية بشأن العثور على جنين داخل أحد مشافي غزة

السبت 29 يناير 2022 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن التحقيقات الأولية بشأن العثور على جنين داخل أحد مشافي غزة



غزة/سما/

كشف مدير مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، د. كمال خطاب، عن التحقيقات الأولية بشأن حادثة العثور على جنين داخل أحد حمامات مبني قسم الولادة في المستشفى.

وقال خطاب خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس" ، إن إدارة المستشفى شكلت على الفور لجنة تحقيق في الحادث بالتعاون مع الوزارة والجهات المختصة في وزارة الداخلية لمعرفة ملابسات الحادثة"، لافتاً إلى التوقعات الأولية من قبل لجنة إدارة المستشفى تؤكد أن عمر الجنين لم يتجاوز الـ48ساعة.

وأوضح، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن جنس الجنين" أثني"، معرباً عن أمله في إنهاء اللجنة المختصة تحقيقاتها خلال الساعات المقبلة.

وبشأن طريقة كشف الجنين، بين مدير مستشفى شهداء الأقصى، أن الحادثة تم كشفها أثناء ممارسة إحدى عاملات النظافة في المستشفى عملها في أحد الحمامات صباح أمس الجمعة، وأثناء استخدام العاملة السيفون لاحظت نزول دماء وعليه تم اكتشاف الأمر، وعلى الفور تم ابلاغ إدارة المستشفى والتي بدروها تواصلت مع الوزارة وفتحت تحقيقاً عبر اللجنة التي شكلت.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، صورة لمكان العثور على الطفلة، الأمر الذي أحدث ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمحاسبة من يقف وراء هذه الجريمة.

#جنين #غزة

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