بالصور.. يمتلك طائرة خاصة وقصورا.. تعرف على أصغر ملياردير في العالم

وكالات / سما /

سلطت وسائل الإعلام الضوء على محمد أوال مصطفى الملقب بـ"مومفا جونيور"، أصغر مليارديرات العالم.

ويمتلك الطفل النيجيري محمد أوال مصطفى أسطولا من السيارات الفاخرة والحديثة، فضلا عن مجموعة من القصور وهذا كله فيما لم يتجاوز عمره العاشرة.

وامتلك "مومفا جونيور" أول قصر له عندما كان في السادسة من عمره، علما أنه يسافر بطائرة خاصة حول العالم.

ويستعرض أسلوب حياته مع متابعيه بحسابه الرسمي على "إنستغرام" والذين تجاوز عددهم 31 ألف متابع.

وتظهر إحدى الصور على "إنستغرام" وهو جالس على غطاء محرك سيارة بنتلي فلاينغ سبير، وهي أول هدية من قبل والده.

وفي صورة أخرى نشرها أصغر ملياردير في العالم، ظهر واقفا أمام سيارة حمراء اللون من طراز لامبورغيني أفينتادور، وقد علق على المنشور بالقول: "عيد ميلاد سعيد لي".

وأوضحت صحيفة "صن" البريطانية أن الطفل محمد هو ابن الثري النيجيري الشهير إسماعيل مصطفى، والذي يحمل أيضا اسم مومفا على "إنستغرام".

وأكدت الصحيفة أن الأب حقق ثروته المذهلة كونه الرئيس التنفيذي لشركة "مومفا بوريا دي تشينغ".

وذكرت أن الأب يواجه في الوقت الحالي تهمة غسل الأموال بحوالي أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني.