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الكشف عن مواصفات هاتف NOTE الأحدث من Xiaomi

السبت 29 يناير 2022 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن مواصفات هاتف NOTE الأحدث من Xiaomi



وكالات / سما /

أعلنت Xiaomi رسميا عن مواصفات redmi note 11 pro الذي سيكون أحد أفضل هواتفها لهذه السنة.

وحصل الهاتف الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP53، أبعاده (164.2/76.1/8.1) ملم، وزنه 202 غ، وحصل الهيكل على طبقات حماية من الخدوش والصدمات مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 5.

أما شاشته فأتت Super AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء السريع له نظام تشغيل Android 11 مع واجهات MIUI 13، ومعالج Qualcomm Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128/256 غيغابايت.

وتميز هذا الهاتف من حيث قدرات التصوير إذ حصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (108+8+2)، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

وجهزته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح بصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 65 واطا.

 
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