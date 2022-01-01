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"آبل" تحافظ على صدارة العلامات التجارية الأكثر قيمة

السبت 29 يناير 2022 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"آبل" تحافظ على صدارة العلامات التجارية الأكثر قيمة



وكالات / سما /

حافظت شركة "آبل" الأميركية على صدارة العلامات التجارية الأكثر قيمة لعام 2022 بواقع 355 مليار دولار، حسب ما ورد في التقرير السنوي لمؤسسة "براند فينانس" بخصوص أول 500 علامة تجارية حول العالم.

وحققت آبل نموا بمعدل 35% مقارنة بعام 2021، مسجلة 355 مليار دولار، في حين بلغت قيمتها 263.4 مليار دولار العام الماضي.

وجاءت شركة "أمازون" في المركز الثاني بـ350 مليار دولار، ثم "جوجل" بـ263 مليارا، ومايكروسوفت 184.2 مليارا.

وعلى صعيد الدول، جاءت الشركات الأميركية في المقدمة في تصنيف أول 500 علامة تجارية، بواقع 199 شركة، ثم الصين بـ77، واليابان 31، وفرنسا 28، وألمانيا 25، وبريطانيا 23 شركة.

وقال رئيس مؤسسة براند فينانس في تركيا، محترم إلغونر، إن قطاع التكنولوجيا حل في الصدارة مسجلا أكثر من تريليون دولار، يليه قطاع تجارة التجزئة.

#آبل #العلامات التجارية

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