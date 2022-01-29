أشغال غزة تكشف تفاصيل اختيار العائلات للاستفادة من شقق المدن المصرية في غزة

غزة/سما/

أكد ناجي سرحان وكيل وزارة الاشغال بغزة اليوم السبت 29/1/2022 ، ان المدن المصرية في قطاع غزة أخدت منحى التنفيذ الأسبوع الماضي حيث تم ترسيه عطاءات على 9 شركات من قطاع غزة لتقوم بتنفيذ الاعمار .

وبين سرحان خلال تصريحات اذاعية " أن "22" عمارة سكنية ستكون شمال قطاع غزة ، في حين سيتم بناء 22 عمارة في منطقة المحاربين القدامى قرب برج الاندلس ، 26 عمارة سكنية في منطقة الزهراء .

وبين سرحان ان الشركات ستوقع العقود خلال الأسبوع الجاري وخلال عام سيكون العمل قد انتهى فيها بعد بناء 3500 وحدة سكنية .

وبشأن طريقة اختيار العائلات ، أوضح سرحان ان طريقة اختيار العائلات للاستفادة من الشقق السكنية مشابه للمشروع القطري ، حيث سيكون البيع بمزاد الأقساط للتمكن من الاستفادة لبناء وحدات جديدة .

وأشار الى ان المشروع يستهدف العائلات الفقيرة والأسر محدودة الدخل ، والمواطنين الذين يعيشون في المناطق العشوائية ، بالإضافة الى وضع سيناريوهات لتعويض العائلات التي فقدت منازلها .

وتابع: سيكون هناك فتح باب التسجيل لأصحاب الدخل المحدود والعائلات الفقيرة التي سيتم البحث عن أوضاعها بشأن استحقاقها وعمل قرعة لأن الأعداد ستكون أكبر من الشقق المتوفرة .

عن موعد بدء التسجيل قال : " أتوقع خلال الشهور الثلاثة القادمة ان يتم اعداد منظومة لتسمح للمواطنين بالتسجيل للاستفادة من الشقق السكنية .

وأضاف سرحان" ان احتياج قطاع غزة من السكن أكبر بكثير من المدن المصرية، لكن نحن نُقارب ونحاول أن نعطي الأسر الأكثر استحقاقاً، والأسرة التي لا تحصل على شقة هذا لا يعني أنها لا تستحق، بل الاحتياج كبير جداً ونحاول أن نُعطي الأسر الأكثر احتياجاً.

وقال " للأسف هناك عزوف من المانحين في تقديم العون، وعندما قمنا بحصر احتياجنا الفعلي وجدنا أننا نحتاج إلى 300 مليون دولار لاستكمال أعمال الترميم وإعادة بناء البيوت المتهالكة، والإشكالية هو عدم توفر الأموال.

وأكد سرحان أن هناك أسر بالفعل تقدمت بطلبات لإعادة ترميم بيوتها منذ 10 سنوات ما زالوا ينتظرون إعادة ترميم بيوتهم، واليوم عندما نعود لزيارتهم نجد أن بيوتهم لا تصلح للترميم بل تحتاج لإعادة البناء من جديد.

وأختتم حديثه بالقول" هناك برنامج مشترك مع وزارة التنمية الاجتماعية لتقوم التنمية بإجراء عمليات البحث لـ الأسر الأكثر احتياجاً، لأن التنمية الاجتماعية لديها الخبرة والطواقم التي تستطيع القيام بهذا الدور.