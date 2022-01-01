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برشلونة يقرر التوجه نحو مهاجم آرسنال قبل إغلاق الميركاتو

السبت 29 يناير 2022 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يقرر التوجه نحو مهاجم آرسنال قبل إغلاق الميركاتو



وكالات / سما /

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن توجه برشلونة نحو التعاقد مع الجابوني إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال، وذلك قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية يوم الاثنين القادم.

ويبحث برشلونة عن التوقيع مع مهاجم جديد لتدعيم الخط الأمامي وحل معضلة العقم التهديفي، ووقع اختيار النادي على أوباميانج بعد أن قرر الانسحاب من صفقة ألفارو موراتا بسبب تعنّد أتلتيكو مدريد بشروطه في المفاوضات.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال لا يعتمد على أوباميانج، والنادي لا يمانع رحيله في منتصف الموسم. وبالفعل دخل برشلونة في مفاوضات متقدمة مع إدارة الجانرز من أجل التوقيع مع المهاجم الجابوني لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

ورغم أن الأطراف الثلاث يرحبون بهذه الصفقة، إلا أن برشلونة ما زال يواجه مشكلة مالية بسبب عثمان ديمبيلي الذي يرفض تجديد عقده بالشروط التي حددها النادي.

وأضاف التقرير أن برشلونة لديه مساحة صغيرة على الصعيد المالي سوف يستغلها لتسجيل أداما تراوري، وفي حال لم ينجح في التخلص من عثمان ديمبيلي قبل إغلاق الميركاتو، فلن يكون قادراً على تسجيل أوباميانج ضمن صفوفه.

#أوباميانج #برشلونة #الميركاتو #آرسنال

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