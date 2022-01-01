بشرى سارّة لريال مدريد قبل مباراة أتلتيك بيلباو في الكأس

وكالات / سما /

تلقى ريال مدريد بشرى سارّة باستعادة المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو قبل الموعد المحدد، مما يجعله متاحاً لخوض مباراة أتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا.

ويعاني ريال مدريد من معضلة كبيرة تتمثل بخسارة لاعبيه اللاتينيين في مباراة أتلتيك بيلباو بسبب تأخر عودتهم من منتخبات بلادهم، ونخص بالذكر هنا الخماسي فينيسيوس جونيور، إيدير ميليتاو، رودريجو، كاسيميرو وفيدريكو فالفيردي.

وقرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم السماح لإيدير ميليتاو بالعودة إلى ريال مدريد قبل الموعد المحدد، وذلك بعد تلقيه بطاقة صفراء في مباراة الإكوادور فجر يوم أمس الخميس، وبالتالي سيغيب عن مباراة السيليساو القادمة ضد الباراجواي بسبب الإيقاف.

واستعاد ريال مدريد المدافع البرازيلي الذي سيكون إضافة مهمة لتشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي في مباراة الكأس ضد بيلباو، والتي ستقام يوم الخميس الموافق 3 من شهر فبراير القادم.

وما زال كاسيميرو وفينيسيوس جونيور ورودريجو ملتزمون بالبقاء مع البرازيل حتى المباراة القادمة، وكذلك الأمر بالنسبة لفالفيردي مع الأوروجواي، مما يعني أنهم سيغيبون عن مواجهة الفريق الباسكي بنسبة كبيرة جداً.