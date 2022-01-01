رسمياً .. يوفنتوس يتعاقد مع الهداف الصربي فلاهوفيتش

وكالات / سما /

نشر نادي يوفنتوس الإيطالي صور لصفقته الجديدة دوسان فلاهوفيتش هداف الدوري الإيطالي وفيورنتينا، ليؤكد بذلك إتمام تعاقده مع النجم الصربي.

وارتبط اسم دوسان فلاهوفيتش بالرحيل عن صفوف فيورنتينا هذا الشتاء بعد مستواه الرائع الذي قدمه هذا الموسم مع الفيولا.

وكان دوسان فلاهوفيتش قريباً من الانتقال إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ولكن قام يوفنتوس بخطفه ليتعاقد بذلك مع هداف مميز لتعزيز خط هجوم البيانكونيري.

وقامت صفحة يوفنتوس الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بنشر أكثر من تغريدة عن وصول دوسان فلاهوفيتش للمركز الطبي لليوفي لإجراء الكشف الطبي قبل الإعلان رسمياً عن تفاصيل العقد.

وأشار فابريزيو رومانو الصحفي الشهير بشبكة “سكاي سبورتس” إلى أن دوسان فلاهوفيتش يخضع للكشف الطبي، وبعدها سيعلن عن إتمام صفقة انتقاله لليوفي بمبلغ يقدر بحوالي 70 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمتغيرات على الصفقة.

وسيحصل الهداف الصربي المميز على مبلغ 7 ملايين يورو في الموسم، ومن المتوقع أن يرتدي قميص رقم 28.