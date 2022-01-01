اليويفا يصدم مانشستر سيتي قبل موقعة لشبونة

وكالات / سما /

تلقى مانشستر سيتي الإنجليزي ضربة موجعة قبل مواجهة سبورتنج لشبونة البرتغالي في الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت آخر مباريات مان سيتي في مرحلة المجموعات، طرد الظهير الإنجليزي كايل ووكر خلال الخسارة على يد لايبزيج الألماني بنتيجة 1-2.

وحصل اللاعب الدولي الإنجليزي على البطاقة الحمراء بعد ضربة عنيفة وجهها للمهاجم البرتغالي أندريه سيلفا.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مساء الجمعة، إيقاف ووكر 3 مباريات بسبب الطرد الذي تحصل عليه أمام لايبزيج.

وبذلك، سيغيب ظهير مان سيتي عن مباراتي دور الـ16، بالإضافة إلى ذهاب ربع النهائي حال تأهل الفريق السماوي.

ومن المتوقع أن يستعين المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بالبرتغالي جواو كانسيلو في مركز الظهير الأيمن، لسد ثغرة غياب ووكر أمام لشبونة في المباراتين.

ويطمح جوارديولا للذهاب بعيدا بفريقه في التشامبيونز ليج، أملا في تعويض إخفاقه في المباراة النهائية الموسم الماضي بخسارته أمام تشيلسي الإنجليزي 0-1.